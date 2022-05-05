Киевстар запускает новую бесплатную услугу с 6 мая

Киевстар запустил новую бесплатную услугу для абонентов, находящихся в городах и селах с активными боевыми действиями или во временно оккупированных населенных пунктах. Начиная с 6 мая, ежедневно им будут начисляться безлимитные звонки в сети на разговоры с близкими.

Киевстар запускает новую бесплатную услугу: что изменится для абонентов с 6 мая

Все остальные абоненты подписки уже с 11 мая перейдут на стандартные условия тарифных планов, без дополнительных бонусов.

Независимо от региона Украины, все клиенты предоплаченной связи могут воспользоваться бесплатным сервисом "Мы вместе" и выбрать один номер в сети, на который они всегда могут звонить бесплатно.

Также мобильный оператор отменил плату за мобильный интернет при использовании абонентами популярных приложений для видеозвонков: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom.

Киевстар во время войны поддерживает и абонентов старшего возраста, и людей с инвалидностью. Они чаще всего используют тарифы "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей", поэтому в мае владельцам этих тарифов дополнительно насчитали 100 мин для звонков на другие сети и 5000 Мб мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что Киевстар возобновил мобильную связь в Херсонской области.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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