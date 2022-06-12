Киевстар и Vodafone показали самые бюджетные тарифы с интернетом во время войны

Киевстар и Vodafone во время войны закрыли некоторые старые тарифы, которые стали неактуальными среди абонентов. В то же время появились новые, более выгодные тарифы, которые во время войны набирают популярность. Их стоимость ниже средней, а в пакет услуг входит достаточное количество мегабайт интернета, который крайне необходим в военное время.

У Киевстар есть пакет "Ваш старт" стоимостью 135 грн за 4 недели. За эту цену абоненты мобильного оператора получают 5 ГБ мобильного интернета, безлимит звонков на Киевстар и 100 минут на другие номера и за границу.

Также абоненты данного тарифа смогут без тарификации пользоваться популярными мессенджерами и соцсетями, как Instagram, Facebook, Telegram, Twitter , Viber, WhatsApp, TikTok, а также приложением "Дiя".

У Vodafone есть бюджетный тариф стоимостью 100 грн за 4 недели под названием SuperNet Turbo. Он подойдет тем абонентам, которые постоянно ползуются мобильным интернетом.

Так, данный пакет услуг включает 20 ГБ интернета, безлимит внутри сети Vodafone, 700 минут на все номера и 50 СМС-сообщений. При первом подключении к тарифу услуга Video PASS предоставляется абонентам Vodafone бесплатно.

Ранее сообщалось, что Киевстар представил новый тариф СуперГиг с безлимитным интернетом.