Киевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июня

Эти три акционные пакета услуг были до этого довольно популярны среди украинцев.

Три пакета услуг, популярных среди абонентов мобильного оператора "Киевстар", не будут доступны с 1 июня 2022 года. Об этом информирует пресс-служба мобильного оператора.

В частности, станут недоступны три акционные пакета услуг, которые были до этого довольно популярны. Речь идет о "4G 10 000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ".

При этом, украинцы все еще имеют возможность подключить дополнительные пакеты мегабайтов мобильного интернета, если их основной пакет закончился.

Ко всему прочему, "Киевстар" анонсировал новый военный тарифный план "LOVE UA", который начнет действовать со 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов. Все детали нового тарифа оператор сообщит в день запуска. Отмечено, что новый тариф будет действовать с другими тарифами линейки ВАШ, ТВОЙ, ВСЕ ВМЕСТЕ.