Справка о месте жительства: как работает новая услуга в «действие», инструкция

телефон, Дія, Дия

За неделю с момента запуска очередной услуги в «Дії» ею воспользовались более 25 тысяч украинцев.

Об этом говорится в официальном сообщении «Дія».

Так, для того, чтобы получить электронную справку о месте проживания необходимо: авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Выдержка о месте проживания, нажать кнопку «Получить выписку».

Дія, Дия

«Несколько кликов, две минуты — и электронный документ в вашем смартфоне. Каждая электронная віписка имеет QR-код - с помощью камеры смартфона можно проверить подлинность документа», - сообщили также в «Дія».

Напомним, на днях правительство поддержало законопроекты о растаможке автомобиля в Дії.

Также напомним, что ежедневно в чатбот єВорог поступает очень много сообщений о действиях или перемещениях оккупантов. Кроме того пользователи не забывают информировать о некоторых действиях войск Беларуси.

Беларусь, армия, военные


Катерина Петренко, politeka.net





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