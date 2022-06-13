Справка о месте жительства: как работает новая услуга в «действие», инструкция

За неделю с момента запуска очередной услуги в «Дії» ею воспользовались более 25 тысяч украинцев.

Об этом говорится в официальном сообщении «Дія».

Так, для того, чтобы получить электронную справку о месте проживания необходимо: авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Выдержка о месте проживания, нажать кнопку «Получить выписку».

«Несколько кликов, две минуты — и электронный документ в вашем смартфоне. Каждая электронная віписка имеет QR-код - с помощью камеры смартфона можно проверить подлинность документа», - сообщили также в «Дія».

Напомним, на днях правительство поддержало законопроекты о растаможке автомобиля в Дії.

Также напомним, что ежедневно в чатбот єВорог поступает очень много сообщений о действиях или перемещениях оккупантов. Кроме того пользователи не забывают информировать о некоторых действиях войск Беларуси.