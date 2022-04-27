Украинцам рассказали, что делать, если не работает связь Киевстар, Vodafone или lifecell

Связь мобильным операторов в Украине во время войны может работать с перебоями. Вечером 26 апреля абоненты Киевстар начали жаловаться на проблемы с подключением к сети. Время от времени подобные проблемы испытывают и клиенты Vodafone или lifecell.

Украинцам рассказали, что делать, если не работает связь Киевстар, Vodafone или lifecell

Так как в военное время оставаться на связи жизненно важно для каждого украинца, специалисты Госспецсвязи и НКЭК подготовили инструкцию, в которой сказано, что делать, когда не работает сеть вашего оператора.

Первое, что нужно сделать, это попробовать подключиться к сети другого мобильного оператора в рамках национального роуминга.

Данная услуга подразумевает, что абонент любого мобильного оператора может подключиться к другому оператору, если его сеть не ловит. Зайдите в Настройки - Мобильная сеть - Оператор (и выберите доступную сеть Киевстар, Vodafone или lifecell). На устройствах iOS подключиться к национальному роумингу можно через Настройки - Параметры - Сотовые данные - Выбор сети (Киевстар, Vodafone или lifecell).

Если подключение с первого раза не удалось, перегрузите свой смартфон и попробуйте подсоединиться заново. Также убедитесь, что на смартфоне не включен "Режим полета". В нем национальный роуминг не подключается.

В случае отсутствия сети вашего мобильного оператора, попробуйте ограничить потребление интернет-трафика и отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах. Для этого зайдите в "Данные и Хранилище" или "Медиафайлы" и отключите опцию "Фоновые загрузки".

Ранее сообщалось, мобильный оператор Киевстар пообещал компенсировать клиентам потери, которые они понесли в результате сбоя в сети.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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