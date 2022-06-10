Киевстар представил новый тариф СуперГиг

Киевстар представил своим абонентам новый тариф под названием СуперГиг. Он создан специально для тех клиентов, которые много времени проводят в Интернете – учатся или работают онлайн.

Киевстар представил новый тариф СуперГиг с привлекательными условиями

В пресс-службе компании Киевстар сообщили, что с сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета.

В пакет услуг СуперГиг не входят SMS и минуты для разговоров. Чтобы подключить новый тариф, нужно обратиться по бесплатному номеру 477.

После заказа абонентам предоставляют безлимитный интернет на максимальной в сети Киевстар скорости до использования 300 Гб на протяжении месяца. Он позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки.

Киевстар представил новый тариф СуперГиг с привлекательными условиями

Сотрудники компании напомнили, что на платформе Киевстар ТВ представлен отличный выбор лицензионного обучающего и развлекательного контента. Отмечено, что Киевстар с начала войны бесплатно дал абонентам всех мобильных операторов доступ к украиноязычному учебному и детскому и контенту, новостным телеканалам, аудиосказкам.

Напомним о другом, патриотическом тарифе Киевстара LoveUA, который заработал на днях. Он разработан для тех, кто много общается по телефону с абонентами разных сетей.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугуКиевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу
Huawei начала закрывать магазины в РоSSииHuawei начала закрывать магазины в РоSSии
Единый разъем для всех гаджетов: ЕС принял решениеЕдиный разъем для всех гаджетов: ЕС принял решение
В Европе перейдут на новые зарядки для смартфоновВ Европе перейдут на новые зарядки для смартфонов
Vodafone запустил специальную услугу для поиска бензинаVodafone запустил специальную услугу для поиска бензина
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугуКиевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу
Киевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA: какие условияКиевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA: какие условия
Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугуКиевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу
Киевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июняКиевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июня
Тарифы на мобильную связь: Vodafone и lifecell объявили об их повышенииТарифы на мобильную связь: Vodafone и lifecell объявили об их повышении
Киевстар закрыл популярную услугуКиевстар закрыл популярную услугу
Дия представила новую услугу для украинских бизнесменовДия представила новую услугу для украинских бизнесменов
Киевстар в июне запустит новый тариф для украинцевКиевстар в июне запустит новый тариф для украинцев
Киевстар закрывает три популярных пакета услугКиевстар закрывает три популярных пакета услуг
"Автоматически активируется": Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось"Автоматически активируется": Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось
Последние новости
Подгружаем последние новости