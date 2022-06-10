Киевстар представил новый тариф СуперГиг

Киевстар представил своим абонентам новый тариф под названием СуперГиг. Он создан специально для тех клиентов, которые много времени проводят в Интернете – учатся или работают онлайн.

В пресс-службе компании Киевстар сообщили, что с сегодняшнего дня у абонентов предоплаты есть возможность пользоваться безлимитным 4G мобильным интернетом всего за 300 гривен в месяц. Представители крупнейшего украинского оператора уточнили, что новый тариф рекомендуют подключать людям нужен только безлимитный 4G-интернет для планшета, смартфона или роутера в качестве второй SIM-карты или другого гаджета.

В пакет услуг СуперГиг не входят SMS и минуты для разговоров. Чтобы подключить новый тариф, нужно обратиться по бесплатному номеру 477.

После заказа абонентам предоставляют безлимитный интернет на максимальной в сети Киевстар скорости до использования 300 Гб на протяжении месяца. Он позволяет без проблем учиться и работать в Интернете, смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве и без задержек во время загрузки.

Сотрудники компании напомнили, что на платформе Киевстар ТВ представлен отличный выбор лицензионного обучающего и развлекательного контента. Отмечено, что Киевстар с начала войны бесплатно дал абонентам всех мобильных операторов доступ к украиноязычному учебному и детскому и контенту, новостным телеканалам, аудиосказкам.

Напомним о другом, патриотическом тарифе Киевстара LoveUA, который заработал на днях. Он разработан для тех, кто много общается по телефону с абонентами разных сетей.