Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу

Киевстар во время войны решил предоставить своим абонентам еще больше возможностей для связи с родными. Теперь украинцы могут раз в неделю бесплатно общаться с близкими.

Бесплатное общение: Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу

Клиентам компании Киевстар вернули акцию "Счастливый день". Они могут заказать сутки звонков и безлимитного Интернета без платы за услуги. У абонентов подписки есть возможность воспользоваться подарком мобильного оператора при загрузке приложения "Мой Киевстар". Нужно на главной странице перейти на баннер акции.

Пользователь получает SMS с подтверждением успешной активации и на протяжении суток ему предоставляют безлимитный мобильный интернет и нетарифицируемые минуты для совершения звонков в сети Киевстар.

"Счастливый день" можно подключать каждые семь дней. Услуга доступна абонентам предоплаченной мобильной связи до конца лета, 31 августа.

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что абонентам обеспечивается качественная связь как у Украине, так и за рубежом. Отмечено, что Киевстар уже предоставил клиентам бонусы и сервисы на сумму, эквивалентную 429 миллионам гривен. В данный момент компания концентрирует внимание на поддержке клиентов, которые находятся в зоне активных боевых действий или оказались в оккупации.

Бесплатное общение: Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу

Ранее акцией "Счастливый день" воспользовалось более 2,5 миллиона абонентов Киевстар.

Напомним, на днях Киевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Чего ждать от нового Apple iPhone 14 ProЧего ждать от нового Apple iPhone 14 Pro
Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугуКиевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу
Apple показала обновленную iOS 16 и другие новинки: фото и характеристикиApple показала обновленную iOS 16 и другие новинки: фото и характеристики
Оккупанты "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе на фоне движения военной техникиОккупанты "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе на фоне движения военной техники
WhatsApp добавил новую функцию: пользователи ждали ее 13 летWhatsApp добавил новую функцию: пользователи ждали ее 13 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA: какие условияКиевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA: какие условия
Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугуКиевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу
Киевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июняКиевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июня
Киевстар закрыл популярную услугуКиевстар закрыл популярную услугу
Дия представила новую услугу для украинских бизнесменовДия представила новую услугу для украинских бизнесменов
Киевстар в июне запустит новый тариф для украинцевКиевстар в июне запустит новый тариф для украинцев
Киевстар закрывает три популярных пакета услугКиевстар закрывает три популярных пакета услуг
"Автоматически активируется": Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось"Автоматически активируется": Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось
Мобильная связь Киевстар и Vodafone пропала на оккупированной территории УкраиныМобильная связь Киевстар и Vodafone пропала на оккупированной территории Украины
Киевстар будет списывать деньги со счетов своих абонентовКиевстар будет списывать деньги со счетов своих абонентов
Последние новости
Подгружаем последние новости