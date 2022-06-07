Киевстар до 31 августа вернул украинцам популярную услугу

Киевстар во время войны решил предоставить своим абонентам еще больше возможностей для связи с родными. Теперь украинцы могут раз в неделю бесплатно общаться с близкими.

Клиентам компании Киевстар вернули акцию "Счастливый день". Они могут заказать сутки звонков и безлимитного Интернета без платы за услуги. У абонентов подписки есть возможность воспользоваться подарком мобильного оператора при загрузке приложения "Мой Киевстар". Нужно на главной странице перейти на баннер акции.

Пользователь получает SMS с подтверждением успешной активации и на протяжении суток ему предоставляют безлимитный мобильный интернет и нетарифицируемые минуты для совершения звонков в сети Киевстар.

"Счастливый день" можно подключать каждые семь дней. Услуга доступна абонентам предоплаченной мобильной связи до конца лета, 31 августа.

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что абонентам обеспечивается качественная связь как у Украине, так и за рубежом. Отмечено, что Киевстар уже предоставил клиентам бонусы и сервисы на сумму, эквивалентную 429 миллионам гривен. В данный момент компания концентрирует внимание на поддержке клиентов, которые находятся в зоне активных боевых действий или оказались в оккупации.

Ранее акцией "Счастливый день" воспользовалось более 2,5 миллиона абонентов Киевстар.

Напомним, на днях Киевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA.