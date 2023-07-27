Відео в кружечках: WhatsApp запустив нову функцію

Вони стануть доступними всім користувачам месенджера найближчим часом.

Месенджер WhatsApp повідомив про запуск нової функції - "миттєві відеоповідомлення". Вона дозволяє користувачам записувати короткі відео в кружечках безпосередньо в діалозі, інформує ZN.ua .

WhatsApp запустив нову функцію © whatsapp.com

«Відеоповідомлення – це спосіб відповідати в бесідах у режимі реального часу, сказати, що вам заманеться, і відобразити це за 60 секунд. Ми вважаємо, що це стане веселим способом поширювати моменти з усіма емоціями, які передає відео, чи то побажання комусь щасливого дня народження, сміху з жарту або повідомлення хороших новин», - йдеться у повідомленні.

У блозі месенджера йдеться про те, що надіслати відео повідомлення так само легко, як і записати аудіо. Щоб перейти до режиму відео, потрібно торкнутися значка та утримувати для запису. Крім того, можна провести пальцем вгору, щоб заблокувати екран та записати відео у форматі «вільні руки».

Під час відтворення в діалозі відео автоматично відтворюватимуться з вимкненим звуком, щоб увімкнути його, потрібно просто торкнутися відео. Такі повідомлення також захищені наскрізним шифруванням.

Нова функція найближчим часом буде доступна всім користувачам.