Відео в кружечках: WhatsApp запустив нову функцію

Вони стануть доступними всім користувачам месенджера найближчим часом.

Месенджер WhatsApp повідомив про запуск нової функції - "миттєві відеоповідомлення". Вона дозволяє користувачам записувати короткі відео в кружечках безпосередньо в діалозі, інформує ZN.ua.

Відео в кружечках: WhatsApp запустив нову функцію
WhatsApp запустив нову функцію
© whatsapp.com

«Відеоповідомлення – це спосіб відповідати в бесідах у режимі реального часу, сказати, що вам заманеться, і відобразити це за 60 секунд. Ми вважаємо, що це стане веселим способом поширювати моменти з усіма емоціями, які передає відео, чи то побажання комусь щасливого дня народження, сміху з жарту або повідомлення хороших новин», - йдеться у повідомленні.

У блозі месенджера йдеться про те, що надіслати відео повідомлення так само легко, як і записати аудіо. Щоб перейти до режиму відео, потрібно торкнутися значка та утримувати для запису. Крім того, можна провести пальцем вгору, щоб заблокувати екран та записати відео у форматі «вільні руки».

Під час відтворення в діалозі відео автоматично відтворюватимуться з вимкненим звуком, щоб увімкнути його, потрібно просто торкнутися відео. Такі повідомлення також захищені наскрізним шифруванням.

Нова функція найближчим часом буде доступна всім користувачам.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Безкоштовний роумінг у Європі: скільки він діятиме для українцівБезкоштовний роумінг у Європі: скільки він діятиме для українців
Відео в кружечках: WhatsApp запустив нову функціюВідео в кружечках: WhatsApp запустив нову функцію
ПриватБанк та Monobank встановили ліміти на переказ коштівПриватБанк та Monobank встановили ліміти на переказ коштів
Блок рекламы


Похожие новости
Vodafone запустив найдешевший тариф за 65 грн: абоненти можуть підключити його до 30 червняVodafone запустив найдешевший тариф за 65 грн: абоненти можуть підключити його до 30 червня
Київстар запустив нові тарифи для низки абонентівКиївстар запустив нові тарифи для низки абонентів
Київстар запустив два нові тарифи у листопадіКиївстар запустив два нові тарифи у листопаді
Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в КитаїApple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї
lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересняlifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня
Viber анонсував нову функцію, яка є у Приват24Viber анонсував нову функцію, яка є у Приват24
Кіиївстар запропонував українцям нову можливість заощадити грошіКіиївстар запропонував українцям нову можливість заощадити гроші
Apple анонсувала функцію захисту iPhone від хакерівApple анонсувала функцію захисту iPhone від хакерів
lifecell запустив нову акцію з безлімітними дзвінками та Iнтернетомlifecell запустив нову акцію з безлімітними дзвінками та Iнтернетом
Vodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язкуVodafone запустив безкоштовну послугу для перевірки зв'язку
Последние новости
Подгружаем последние новости