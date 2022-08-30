lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня

Мобільний оператор lifecell запустив послугу, яка стане у нагоді школярам та усім тим, хто працює та навчається онлайн. Послуга "МУЛЬТИSIM Інтернет" дозволяє використовувати інтернет на кількох пристроях одночасно, при цьому оплачуючи лише один пакет послуг.

lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня: про що потрібно знати абонентам Київстар та Vodafone

У новому навчальному році на багатьох школярів знову чекають уроки онлайн. lifecell пропонує своїм абонентам оплатити пакет послуг на основній SIM-карті на смартфоні та отримати змогу підключити додаткові SIM-карти на інший смартфон або планшет.

Умови підключення дуже прості. Достатньо ввести номер *144# на смартфоні та сплатити 25 гривень за 4 тижні користування однією додатковою SIM-картою.

На пристрій з додатковою SIM-картою надійде SMS запит щодо підтвердження підключення послуги. Після чого, необхідно надіслати підтвердження через меню *144#.

Щоб переконатися, що послуга підключена, наберіть *161# з пристрою, де встановлена додаткова SIM-карта, діючий тариф повинен вказуватися: Vash taryf: MultiSIM.

lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня: про що потрібно знати абонентам Київстар та Vodafone

Якщо вам потрібно дві додаткові картки, тоді поповніть рахунок на 50 гривень. При цьому обов'язково має бути сплачена місячна абонплата.

Послуга також стане у нагоді тим абонентам lifecell, які багато переміщаються і не мають постійного Wi-Fi з’єднання, при цьому їм потрібно весь час бути підключеним до мережі.

Нагадаємо, з 10 серпня lifecell підвищив вартість деяких своїх тарифних планів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересняlifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня
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