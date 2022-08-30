lifecell запустив унікальну послугу напередодні 1 вересня

Мобільний оператор lifecell запустив послугу, яка стане у нагоді школярам та усім тим, хто працює та навчається онлайн. Послуга "МУЛЬТИSIM Інтернет" дозволяє використовувати інтернет на кількох пристроях одночасно, при цьому оплачуючи лише один пакет послуг.

У новому навчальному році на багатьох школярів знову чекають уроки онлайн. lifecell пропонує своїм абонентам оплатити пакет послуг на основній SIM-карті на смартфоні та отримати змогу підключити додаткові SIM-карти на інший смартфон або планшет.

Умови підключення дуже прості. Достатньо ввести номер *144# на смартфоні та сплатити 25 гривень за 4 тижні користування однією додатковою SIM-картою.

На пристрій з додатковою SIM-картою надійде SMS запит щодо підтвердження підключення послуги. Після чого, необхідно надіслати підтвердження через меню *144#.

Щоб переконатися, що послуга підключена, наберіть *161# з пристрою, де встановлена додаткова SIM-карта, діючий тариф повинен вказуватися: Vash taryf: MultiSIM.

Якщо вам потрібно дві додаткові картки, тоді поповніть рахунок на 50 гривень. При цьому обов'язково має бути сплачена місячна абонплата.

Послуга також стане у нагоді тим абонентам lifecell, які багато переміщаються і не мають постійного Wi-Fi з’єднання, при цьому їм потрібно весь час бути підключеним до мережі.

Нагадаємо, з 10 серпня lifecell підвищив вартість деяких своїх тарифних планів.