Київстар закриє популярну послугу з 23 червня

Київстар попередив абонентів про закриття популярної послуги з 23 червня. З цієї дати користувачі тарифних планів "Все разом" та "Домашній Інтернет" не зможуть користуватися послугою "Додатковий пакет програм".

Київстар закриє популярну послугу: що зміниться для абонентів з 23 червня

Ті, у кого було підключено цю послугу, могли переглядати ТБ на кількох великих екранах за наявності одного основного ТВ-пакету Київстар.

У компанії попередили, що незважаючи на закриття "Додаткового пакета програм", абоненти зможуть продовжити використання пакету Київстар ТБ на 5 різних пристроях одночасно і в будь-якій комбінації: телевізор, планшет, смартфон або ноутбук. Ці переваги стануть доступні без додаткової оплати.

Все, що потрібно, це сплатити існуючий ТВ-пакет і вибрати пристрої для перегляду. Абоненти, які мають підключений "Додатковий пакет програм", отримають SMS-повідомлення про його відключення. Послуга припинить діяти з 23 червня.

Як відомо, абоненти Київстар мають можливість підключити кілька додаткових ТВ-пакетів на вибір: "Дитячий", "Дорослий", "КіноХіт HD" та "Сine+".

Київстар закриє популярну послугу: що зміниться для абонентів з 23 червня

Вартість додаткових пакетів телебачення складає від 50 до 100 грн. Їхнє підключення доступне діючим користувачам Київстар ТБ.

Підключити послугу Київстар ТВ можна прямо на сайті компанії, обравши відповідний пакет. Місячна плата перші 3 місяці після підключення становитиме для абонентів від 120 до 150 грн, далі – від 150 до 200 грн на місяць.

Абоненти Київстар можуть заощадити та підключити пакети "Все разом Преміальний" та "Все разом Сімейний", до складу яких входять і послуги домашнього інтернету, і ТБ, і мобільний зв'язок. Все це за 450 грн на місяць, після 3 місяців абонплати у 200 грн.

Раніше повідомлялося, що Київстар запустив вигідний тариф "ВСЕ РАЗОМ Сезонний", підключивши який, можна заощадити на послугах мобільного зв'язку та домашнього інтернету.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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