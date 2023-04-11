Київстар запустив нові тарифи для низки абонентів

Київстар запустив оновлену тарифну лінійку з 11 квітня. Доступна вона буде для абонентів послуги 0-800. З сьогоднішнього дня до вартості тарифу включено можливість переадресації викликів на фіксовані та мобільні номери в мережі та по Україні, а також стали зручнішими умови підключення "красивого" номера.

Київстар запустив нові тарифи для низки абонентів: що входитиме у вартість абонплати

Як відомо, бізнес-клієнти Київстар можуть замовити корпоративний номер, який починається на 0-800 для прийому необмеженої кількості одночасних дзвінків. Дзвінки на цей номер будут безкоштовні з будь-якого мобільного чи міського номеру по Україні.

Абоненти можуть вибрати і закріпити за своєю організацією номер одного із запропонованих форматів на вибір. Вартість номерів складає від 50 до 30 000 грн.

Київстар запустив нові тарифи для низки абонентів: що входитиме у вартість абонплати

За користування послугою абонентам Київстар доведеться платити від 50 до 1000 грн на місяць. У пакети послуг входить різна кількість вхідних дзвінків, які безкоштовні для тих, хто телефонує.

Найдешевший тариф "Лайт" включає вхідні дзвінки по 0,5 грн за хвилину та переадресацію з 0-800 на мобільні та міські номери Київстар.

Підключити послугу 0-800 можна за номером 067 466 1551, або заповнити форму на підключення на сайті Київстар, і вам зателефонують.

Київстар запустив нові тарифи для низки абонентів: що входитиме у вартість абонплати

Використання номера 0-800 підвищує кількість звернень та формує позитивний імідж організації. Тому Київстар покращив умови користування цією послугою для своїх абонентів.

Раніше повідомлялося про особливості підключення послуги "Світ чекає" від Київстар.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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