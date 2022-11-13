Київстар запустив два нові тарифи у листопаді

Київстар продовжує розвивати лінійку тарифів LOVE UA, які з'явилися у червні цього року. З 11 листопада абонентам передплати мобільного оператора стали доступні два нові тарифи: "LOVE UA На максимум" та "LOVE UA Без меж".

Ці два тарифи відрізняються кількістю мобільного інтернет у пакеті послуг. Так, українці, які хочуть мати безлімітний мобільний інтернет, можуть обрати тариф "LOVE UA Без меж" за 275 грн/4 тижні. В пакет послуг також входить безлім на дзвінки у мережі Київстар, 275 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон, а також одна Суперсила на вибір без доплат.

Абоненти, яким безлімітний інтернет не потрібен, можуть підключити тариф "LOVE UA На максимум" за 175 грн/4 тижні. У тариф входять 15 ГБ мобільного інтернету, безліміт на Київстар і 150 хвилин на інші мережі й за кордон. Також абоненти Київстар зможуть обрати одну Суперсилу на вибір у цьому тарифі. Під суперсилою мається на увазі одна додаткова послуга, з тих, що не входить у ваш тариф.

Суперсили діють не лише на послуги зв'язку, але й на "Допомогу ЗСУ". Кожен абонент може обрати цю послугу та регулярно передавати 50 гривень фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим", а Київстар нарахує таким абонентам додаткові бонуси у якості вдячності за допомогу нашим захисникам: 25 ГБ або 250 хвилин на інші мережі.

Нагадаємо, Київстар припинить роботу кабінету користувача на своєму сайті з 1 грудня.