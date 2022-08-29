Viber анонсував нову функцію, яка є у Приват24

Viber запустить послугу грошових переказів для своїх абонентів. Для зберігання коштів у месенджері будуть використовуватися мобільні гаманці з IBAN. Переказувати гроші один одному абоненти Viber зможуть без комісії не лише через додаток Приват24, а й прямо у месенджері.

Viber анонсував нову функцію, яка є у Приват24: про що потрібно знати абонентам

Таким чином, у користувачів Viber з'явиться можливість здійснювати безпечні та швидкі транскордонні цифрові платежі зі свого смартфона, не заходячи в інтернет-банк.

Ця послуга стане доступною за підтримки компанії Rapyd. Здійснювати грошові перекази спочатку можна буде тільки в євро. Однак пізніше у Viber з'явиться підтримка інших валют.

Viber анонсував нову функцію, яка є у Приват24: про що потрібно знати абонентам
Вибравши Rapyd як свого першого офіційного платіжного партнера, Viber Rakuten вийде на глобальний ринок цифрових платежів зі світовою базою користувача в сотні мільйонів людей.

Пілотний проект буде запущений Viber та Rapyd у Німеччині та Греції. Пізніше послуга грошових переказів стане доступною для користувачів з інших країн світу. Прогнозується, що до 2026 року понад 70% власників смартфонів з усього світу користуватимуться подібними мобільними платежами.

За словами Офіра Еяля, генерального директора Rakuten Viber, вихід програми на ринок платежів має велике значення як для розвитку компанії, так і для сотень мільйонів користувачів по всьому світу.

"Ми знали, що для того, щоб зробити цю еволюцію можливою, ми працюватимемо лише з преміальним партнером з платіжних послуг - і саме тому ми впевнені у співпраці з Rapyd", - заявив СЕО компанії Rakuten Viber.

Раніше повідомлялося, як можна створити два облікові записи у Viber на одному смартфоні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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