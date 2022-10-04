Київстар анонсував нові тарифи: як абоненти зможуть вдвічі заощадити на послугах зв'язку

Київстар запустив нові тарифи для своїх абонентів, які допоможуть їм вдвічі заощадити на послугах мобільного зв'язку та інтернету. Тарифи стали доступними для абонентів з 29 вересня. Зокрема, Київстар розширив лінійку "Все разом" у деяких населених пунктах та запропонував приєднатися до двох нових тарифів "Все разом LOVE UA+ТВ" та "Все разом щедрий+ТВ".

Київстар анонсував нові тарифи: як абоненти зможуть вдвічі заощадити на послугах зв'язку

Українцям набагато вигідніше користуватися одразу кількома послугами Київстар: мобільним зв’язком, домашнім інтернетом та телебаченням. Тоді можна заощадити до 50% від вартості послуг.

Найвигіднішим тарифом є "Все разом LOVE UA". За 200 грн на місяць абоненти матимуть безлімітний Домашній інтернет, а також 12 ГБ мобільного трафіку, 1 200 хвилин у мережі та на інші оператори і 37 мобільних додатків без плати за трафік.

Київстар анонсував нові тарифи: як абоненти зможуть вдвічі заощадити на послугах зв'язку

Підключивши тариф "Все разом Оптимум", абоненти Київстар протягом перших трьох місяців після підключення будуть сплачувати 200 гривень, а далі - 250 грн. За цю суму абоненти отримують 25 ГБ мобільного Інтернету, безлімітні дзвінки в мережі, 200 хвилин на інші оператори та за кордон, а також 53 додатки без плати за трафік.

Також є ще один вигідний тариф - "Все разом Оптимум+ТВ". Перші три місяці абоненти мають сплачувати 200 гривень, а після цього тариф коштуватиме 300 грн. У пакет полсуг також входить телебачення, мобільний зв'язок та домашній інтернет.

У тарифі "Все разом Максимум" за 200 гривень, а через три місяці за 350 грн, абонентам пропонують безлімітний мобільний інтернет, 300 хвилин на інші оператори та за кордон, а також 1 суперсилу без доплати.

Раніше повідомлялося, що у період з 30 вересня по 5 жовтня деякі послуги мобільного оператора Київстар можуть не працювати.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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