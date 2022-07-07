Viber продовжує роботу в Херсоні

Застосунок доступний для всіх користувачів в Україні

Viber продовжує роботу в Херсоні
Блокування Viber

Viber знову повністю доступний для всіх користувачів в Україні, йдеться в офіційній заяві компанії.

За повідомленням, команда Rakuten Viber успішно підтримує роботу застосунку в Херсоні та області після вчорашнього блокування самопроголошеною владою.

"Вчора ми дізнались, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок спрямований на те, щоби відрізати сотні тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ, та від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських", - зазначається в заяві.


Артем Руденко, ZN.ua





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