Як пришвидшити роботу телефона на Android: найпростіший спосіб

Існує кілька способів звільнити пам'ять смартфона, щоб прискорити його роботу. Найпростіший із них – очистити кеш браузера, яким ви користуєтеся, інформує Апостроф.

Кеш браузера (від англ. cache - "схованка") зберігає дані веб-сайтів, щоб вони швидше відкривалися при наступному відвідуванні. Так ваш телефон не буде повторно завантажувати ті самі файли, а швидше завантажить їх із кешу.

Незалежно від того, який браузер встановлений на вашому телефоні Android, з часом він накопичує непотрібні файли. Якщо вчасно не проводити очищення кешу, вони можуть займати гігабайти пам'яті та уповільнювати швидкість роботи пристрою. Вирішити проблему не важко: час від часу видаляйте непотрібні файли з ваших браузерів.

Як почистити кеш у Chrome

Відкрийте браузер, торкніться кнопки "Меню" (три крапки у верхньому правому кутку) і виберіть "Історія" > "Очистити історію". За замовчуванням телефон запропонує вам видалити "Історію веб-перегляду", "Файли cookie та дані сайтів", а також "Кешовані зображення та файли". Залиште галочки поряд із "Файли cookie та дані сайтів" та "Кешовані зображення та файли". Також встановіть "Період часу" - "Увесь час". Натисніть "Видалити дані", щоб очистити кеш.

Як очистити кеш у браузері Mozilla Firefox

Натисніть кнопку "Меню" з трьома крапками у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування" > "Видалити дані перегляду". Виберіть "Cookies" та "Кешовані зображення та файли". Потім натисніть "Видалити дані перегляду".

Як очистити кеш у телефоні Samsung

Якщо в телефоні Samsung ви користуєтеся їхнім попередньо встановленим браузером, відкрийте його та торкніться меню в нижньому правому кутку. Перейдіть до "Параметри" > "Особисті дані" > "Видалити дані перегляду". Оберіть "Файли cookie та дані сайтів" та "Кешовані зображення та файли". Натисніть "Видалити дані" та підтвердіть дію у спливаючому вікні.

Як очистити кеш в Opera на телефоні

Якщо ви користуєтеся браузером Opera в телефоні, натисніть на букву "О" у нижньому правому кутку, щоб відкрити налаштування. У розділі "Історія" ви побачите можливість очищення непотрібних файлів.


Наталка Лавринець, Апостроф





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