Чому смартфон на Android став повільно заряджатися: п'ять основних причин

Смартфон на системі Android спочатку радує користувачів тривалим терміном використання. Однак згодом батарея починає слабшати – і телефон потрібно довго заряджати. Експерти називали п'ять основних причин повільної зарядки акумулятора.

Смартфон на Android може повільно заряджатися через пошкодження на USB-кабелі. Як правило, вони досить ніжні та легко ламаються.

Також може пошкодитися адаптер. Таке трапляється через перепади напруги.

Не виключені проблеми із USB-портом - він може засмічитися чи зламатися.

Проблема може бути в неефективному способі заряджання. Найшвидший – від мережі та потужного блоку живлення. Якщо ви використовуєте для заряджання смартфона ноутбук - не треба дивуватися, що процес займає занадто багато часу.

Можливо, справа в акумуляторі. Навіть після правильної експлуатації він через кілька років потребуватиме заміни.

Нагадаємо, що більшість власників мобільних телефонів заряджають їх увімкненими. Виявляється, це краще робити, коли гаджет вимкнений. Фахівці підкреслили, що таким чином смартфон заряджатиметься набагато швидше. До того ж, вимкнений девайс не буде вкотре нагріватися, що продовжить термін роботи його батареї.

До незручності такої зарядки смартфона відноситься те, що власник може пропустити повідомлення чи дзвінок. Однак якщо це не проблема, вибір очевидний.

Нагадаємо, в яких двох випадках не потрібно заряджати смартфон, навіть якщо батарея сіла.