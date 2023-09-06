Google змінила логотип Android

Наразі робот на логотипі став об'ємним.

Компанія Google випустила оновлення для операційної системи Android, в якому, серед іншого, змінила її логотип, повідомляє The Verge , інформує ZN.ua .

Google змінила лого Android © Google

Змінився шрифт напису Android, тепер він більше нагадує шрифт логотипу Google , крім того, тепер назва операційної системи пишеться з великої літери. Крім того, робот на логотипі стане об'ємним, а також з'являтиметься у різних кольорах залежно від ситуації, а також може стати «пухнастим».

Компанія випустила також оновлення віджету «Короткий огляд Google Assistant», покращення програми візуальної доступності Lookout та виклики Zoom в Android Auto. Це пов'язано з оновленнями фірмового стилю.

Видання зазначає, що незабаром очікується анонс Android 14.