Google змінила логотип Android

Наразі робот на логотипі став об'ємним.

Компанія Google випустила оновлення для операційної системи Android, в якому, серед іншого, змінила її логотип, повідомляє The Verge, інформує ZN.ua.

Google змінила логотип Android
Google змінила лого Android
© Google

Змінився шрифт напису Android, тепер він більше нагадує шрифт логотипу Google, крім того, тепер назва операційної системи пишеться з великої літери. Крім того, робот на логотипі стане об'ємним, а також з'являтиметься у різних кольорах залежно від ситуації, а також може стати «пухнастим».

Компанія випустила також оновлення віджету «Короткий огляд Google Assistant», покращення програми візуальної доступності Lookout та виклики Zoom в Android Auto. Це пов'язано з оновленнями фірмового стилю.

Видання зазначає, що незабаром очікується анонс Android 14.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Google змінила логотип AndroidGoogle змінила логотип Android
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