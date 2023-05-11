Google представив свій перший складаний смартфон

Його доставлять покупцям уже у червні.

Компанія Google представила свій перший складний смартфон Pixel Fold, який складе конкуренцію пристроям Samsung на ринку гнучких пристроїв. Як повідомляє The Verge , попереднє замовлення на смартфон вартістю 1799 доларів відкрили 10 травня, а поставки очікуються в червні, інформує ZN.ua .

Google представила гнучкий Pixel Fold © Google

Сам Pixel Fold може трансформуватися зі звичайного смартфона на невеликий планшет. У нього є два екрани: основний діаметром 7,6 дюйми та додатковий діагоналлю 5,8 дюйми. Обидва вони вкриті OLED панелями.

Працює смартфон під управлінням процесора Tensor 2. Він оснащений 12 гігабайтами оперативної пам'яті, а обсяг внутрішнього сховища можна вибрати між 256 та 512 гігабайтами.

Місткість акумулятора Pixel Fold складає 4800 мАг, у Google обіцяють, що він може працювати 24 години без підзарядки.

Смартфон оснащений п'ятьма камерами, у тому числі потрійною основною камерою на 48 Мп, 10,8 Мп (ультраширококутна), 10,8 Мп (п'ятикратне наближення) та двома фронтальними на 9,5 Мп та 8 Мп.