Google представив свій перший складаний смартфон
Його доставлять покупцям уже у червні.
Компанія Google представила свій перший складний смартфон Pixel Fold, який складе конкуренцію пристроям Samsung на ринку гнучких пристроїв. Як повідомляє
Сам Pixel Fold може трансформуватися зі звичайного смартфона на невеликий планшет. У нього є два екрани: основний діаметром 7,6 дюйми та додатковий діагоналлю 5,8 дюйми. Обидва вони вкриті OLED панелями.
Працює смартфон під управлінням процесора Tensor 2. Він оснащений 12 гігабайтами оперативної пам'яті, а обсяг внутрішнього сховища можна вибрати між 256 та 512 гігабайтами.
Місткість акумулятора Pixel Fold складає 4800 мАг, у Google обіцяють, що він може працювати 24 години без підзарядки.
Смартфон оснащений п'ятьма камерами, у тому числі потрійною основною камерою на 48 Мп, 10,8 Мп (ультраширококутна), 10,8 Мп (п'ятикратне наближення) та двома фронтальними на 9,5 Мп та 8 Мп.