Huawei презентував смартфон, який можна складати тричі (відео)

Смартфон Huawei із 10-дюймовим складаним екраном зібрав 5 млн попередніх замовлень, пише Financial Times, передає Forbes.

Huawei презентував смартфон, який можна складати тричі (відео)

Mate XT вартістю $2800 був випущений за кілька годин після презентації iPhone 16. Китайський технологічний гігант конкурує з Apple на внутрішньому ринку, випускаючи все більш сучасні пристрої.

Смартфон Huawei став першим комерційно доступним смартфоном з дисплеєм, який розкладається на три сегменти.

Телефони від Huawei і її конкурента Apple повинні з?явитися на полицях магазинів 20 вересня, але в той час як базова версія iPhone 16 коштуватиме 5999 юанів ($843 долари), Mate XT коштуватиме майже на $2000 дорожче за базову конфігурацію — 19 999 юанів.

На сайті Huawei 11 вересня було зафіксовано 5 млн бронювань для моделей, включаючи найдорожчу версію телефону за 23 999 юанів.





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Huawei презентував смартфон, який можна складати тричі (відео)Huawei презентував смартфон, який можна складати тричі (відео)
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