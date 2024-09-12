Huawei презентував смартфон, який можна складати тричі (відео)

Смартфон Huawei із 10-дюймовим складаним екраном зібрав 5 млн попередніх замовлень, пише Financial Times, передає Forbes.

Mate XT вартістю $2800 був випущений за кілька годин після презентації iPhone 16. Китайський технологічний гігант конкурує з Apple на внутрішньому ринку, випускаючи все більш сучасні пристрої.

Смартфон Huawei став першим комерційно доступним смартфоном з дисплеєм, який розкладається на три сегменти.

Телефони від Huawei і її конкурента Apple повинні з?явитися на полицях магазинів 20 вересня, але в той час як базова версія iPhone 16 коштуватиме 5999 юанів ($843 долари), Mate XT коштуватиме майже на $2000 дорожче за базову конфігурацію — 19 999 юанів.