Прості поради: як пришвидшити роботу смартфона з Android

Для цього потрібно внести зміни в налаштування.

Прості поради: як пришвидшити роботу смартфона з Android
© freepik/jcomp

Користувачі смартфонів з операційною системою Android часто стикаються з повільною анімацією окремих елементів. Видання ZDNET розповіло, як прискорити роботу смартфона, інформує ZN.ua.

Увімкніть параметри розробника

Вони містять список налаштувань продуктивності та користувацького інтерфейсу, які зазвичай приховані за замовчуванням, оскільки призначені тільки для розробників.

Щоб перейти в цей режим, відкрийте «Налаштування» — прокрутіть вниз до «Про телефон» — натисніть «Інформація про програмне забезпечення» — сім разів торкніться номера збірки.

Якщо ви робите це вперше, на вашому телефоні має з'явитися рухомий рядок, що вказує, скільки ще разів вам потрібно натиснути на текст.

Якщо все зроблено успішно, параметри розробника тепер будуть увімкнені. Ви можете отримати до них доступ, повернувшись на сторінку налаштувань за замовчуванням і перейшовши в кінець списку.

Відрегулюйте швидкість анімації

Тепер, коли ви перейшли в режим розробника, ви побачите довгий список налаштувань. Вам потрібно знайти налаштування під назвою «Малювання» (Drawing).

Потім ви побачите три налаштування масштабу анімації:

  • масштаб анімації вікна: швидкість додатків і спливаючих вікон;
  • масштаб анімації переходу: швидкість переміщення між панелями головного екрана і всередині додатків;
  • шкала тривалості анімації: швидкість загальної анімації призначеного для користувача інтерфейсу, наприклад, відкриття і закриття додатків, розблокування телефону тощо.

Натисніть на кожен із цих пунктів і змініть рейтинг шкали з 1x (за замовчуванням) на 0,5x. Що менше число, то швидше виконуватиметься анімація. Якщо вам взагалі не потрібна анімація на телефоні, ви також можете встановити значення «вимкнути».


Аліса Ігітян, ZN.ua





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