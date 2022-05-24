Зарядка смартфона через ноутбук: в чем опасность

Смартфон важно правильно заряжать, чтобы раньше времени не вывести его из строя. Многие производители современных смартфонов прекратили комплектовать их зарядными устройствами, из-за чего пользователи начали заряжать телефоны через USB от ноутбука. Как выяснилось, это делать не совсем правильно.

Зарядка через ноутбук намного медленнее. Батарее смартфона такой способ не вредит, но вместе с тем ОС смартфона может решить, что батарея вышла из строя. В этом случае система начнет ограничивать предельный уровень заряда на программном уровне. Снять ограничение можно путем перезагрузки смартфона.

На практике выясняется, что на пользовательских ноутбуках часто присутствует вредоносное ПО . При подключении смартфона к ноутбуку через USB он воспринимает его в качестве внешнего накопителя. Таким образом, есть риск заражения мобильного устройства вирусами с лептопа. Необходимо во время подключения смартфона к ноутбуку выбрать опцию "Только заряд". Тогда риск подхватить какой-то вирус с ноутбука на смартфон будет исключен.

Заряжать от ноутбука Powerbank специалисты также не рекомендуют. И смартфоны, и другие устройства лучше заряжать от бытовой электросети. Пусть это будет по времени немного дольше, зато безопаснее.

Ранее сообщалось, сколько нужно заряжать смартфон, чтобы продлить срок действия аккумулятора.