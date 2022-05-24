Зарядка смартфона через ноутбук: в чем опасность
Смартфон важно правильно заряжать, чтобы раньше времени не вывести его из строя. Многие производители современных смартфонов прекратили комплектовать их зарядными устройствами, из-за чего пользователи начали заряжать телефоны через USB от ноутбука. Как выяснилось, это делать не совсем правильно.
Зарядка через ноутбук намного медленнее. Батарее смартфона такой способ не вредит, но вместе с тем ОС смартфона может решить, что батарея вышла из строя. В этом случае система начнет ограничивать предельный уровень заряда на программном уровне. Снять ограничение можно путем перезагрузки смартфона.
На практике выясняется, что на пользовательских ноутбуках часто присутствует вредоносное ПО. При подключении смартфона к ноутбуку через USB он воспринимает его в качестве внешнего накопителя. Таким образом, есть риск заражения мобильного устройства вирусами с лептопа. Необходимо во время подключения смартфона к ноутбуку выбрать опцию "Только заряд". Тогда риск подхватить какой-то вирус с ноутбука на смартфон будет исключен.
Заряжать от ноутбука Powerbank специалисты также не рекомендуют. И смартфоны, и другие устройства лучше заряжать от бытовой электросети. Пусть это будет по времени немного дольше, зато безопаснее.
Ранее сообщалось, сколько нужно заряжать смартфон, чтобы продлить срок действия аккумулятора.