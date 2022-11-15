Мобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атаки

На фоні чергової потужної ракетної атаки по Україні громадяни зіткнулися не лише з відключеннями електроенергії, а й перебоями зі зв'язком. Мобільні оператори попередили своїх абонентів про проблеми у роботі деяких сервісів.

Мобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атаки: хто залишився без зв'язку

Зокрема, Київстар та Vodafone зробили заяви на своїх сторінках у Twiiter та на Facebook після масованої атаки Росії.

"Друзі, через обстріли та нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг. Ми працюємо. Тримайтеся там", - повідомили у Vodafone Ukraine.

У компанії попросили продовжити роботи базових станцій від акумуляторів зменшити споживання сервісу передачі. Абонентам порекомендували вимкнути автозавантаження медіа у месенджерах; не використовувати YouTube або встановити низьку якість відео; наскільки можна зменшити використання мобільного інтернету.

Мобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атаки: хто залишився без зв'язку

Мобільний оператор Київстар також попередив про можливі проблеми зв'язку через російські обстріли та відключення електроенергії.

"Ремонтуватимемо. Користуйтеся національним роумінгом", — йдеться у повідомленні мобільного оператора.

Мобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атаки: хто залишився без зв'язку

Абонентів усіх мобільних операторів під час перебоїв із зв'язком просять користуватися послугою національного роумінгу.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Усього було запущено 90 ракет. Внаслідок атаки частково знеструмлено Київ, Львів, Рівне, Житомир, Хмельницький, Одеса, Харків та інші міста.

Раніше повідомлялося, що Київстар розширить перелік послуг для низки абонентів із 18 листопада.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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