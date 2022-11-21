Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%

Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі поточного року впали на 9,7% щодо того ж періоду минулого року — до 301,9 млн штук. Про це свідчать попередні дані International Data Corporation (IDC).

Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%
Фото: iStock

Падіння постачання

Показник знизився за підсумками п'ятого кварталу поспіль, що зумовлено ослабленням світового попиту на тлі економічної невизначеності, йдеться у повідомленні.

«Велика частина зниження припала на країни, що розвиваються, де відсутність попиту, зростаючі витрати та інфляція вплинули на споживачів з низькими наявними доходами», — вважає директор з досліджень IDC Набіла Попал.

За її словами, відновлення ринку, що очікувалося, у 2023 році, ймовірно, все ж відбудеться, але його терміни зрушаться на більш пізній час. При цьому за підсумками 2022 року очікується суттєвіше падіння показників, ніж передбачалося раніше, а відновлення наступного року буде слабшим.

Продажі

Південнокорейська Samsung Electronics скоротила продаж у липні-вересні на 7,8%, проте залишилася лідером серед найбільших світових виробників з часткою ринку у 21,2%.

Американський Apple Inc. (SPB: AAPL) стала єдиною компанією у топ-5, яка збільшила продажі — на 1,6%. Внаслідок цього її частка на глобальному ринку досягла 17,2%.

Постачання китайських Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (підрозділ BBK Electronics) та vivo у минулому кварталі знизилися відповідно на 8,6%, 22,1% та 22,3%.

Постачання смартфонів у світі за квартал (млн штук):

Компанія

ІІІ кв. 2022 р.

ІІІ кв. 2021 р.

зміна за рік

частка ринку у III кв. 2022 р.

частка III кв. 2021 р.

Samsung

64,0

69,5

-7,8%

21,2%

20,8%

Apple

51,9

51,1

1,6%

17,2%

15,3%

Xiaomi

40,5

44,3

-8,6%

13,4%

13,3%

vivo

25,9

33,3

-22,1%

8,6%

10,0%

OPPO

25,8

33,2

-22,3%

8,6%

9,9%

інші

93,6

102,7

-8,8%

31,0%

30,7%

Усього

301,9

334,2

-9,7%

100%

100%






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