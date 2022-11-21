Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі впали на 9,7%
Постачання смартфонів у світі в третьому кварталі поточного року впали на 9,7% щодо того ж періоду минулого року — до 301,9 млн штук. Про це свідчать попередні дані International Data Corporation (IDC).
Падіння постачання
Показник знизився за підсумками п'ятого кварталу поспіль, що зумовлено ослабленням світового попиту на тлі економічної невизначеності, йдеться у повідомленні.
«Велика частина зниження припала на країни, що розвиваються, де відсутність попиту, зростаючі витрати та інфляція вплинули на споживачів з низькими наявними доходами», — вважає директор з досліджень IDC Набіла Попал.
За її словами, відновлення ринку, що очікувалося, у 2023 році, ймовірно, все ж відбудеться, але його терміни зрушаться на більш пізній час. При цьому за підсумками 2022 року очікується суттєвіше падіння показників, ніж передбачалося раніше, а відновлення наступного року буде слабшим.
Продажі
Південнокорейська Samsung Electronics скоротила продаж у липні-вересні на 7,8%, проте залишилася лідером серед найбільших світових виробників з часткою ринку у 21,2%.
Американський Apple Inc. (SPB: AAPL) стала єдиною компанією у топ-5, яка збільшила продажі — на 1,6%. Внаслідок цього її частка на глобальному ринку досягла 17,2%.
Постачання китайських Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (підрозділ BBK Electronics) та vivo у минулому кварталі знизилися відповідно на 8,6%, 22,1% та 22,3%.
Постачання смартфонів у світі за квартал (млн штук):
|
Компанія
|
ІІІ кв. 2022 р.
|
ІІІ кв. 2021 р.
|
зміна за рік
|
частка ринку у III кв. 2022 р.
|
частка III кв. 2021 р.
|
Samsung
|
64,0
|
69,5
|
-7,8%
|
21,2%
|
20,8%
|
Apple
|
51,9
|
51,1
|
1,6%
|
17,2%
|
15,3%
|
Xiaomi
|
40,5
|
44,3
|
-8,6%
|
13,4%
|
13,3%
|
vivo
|
25,9
|
33,3
|
-22,1%
|
8,6%
|
10,0%
|
OPPO
|
25,8
|
33,2
|
-22,3%
|
8,6%
|
9,9%
|
інші
|
93,6
|
102,7
|
-8,8%
|
31,0%
|
30,7%
|
Усього
|
301,9
|
334,2
|
-9,7%
|
100%
|
100%