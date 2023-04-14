За мир у всьому світі: Xiaomi відреагувала на включення компанії до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК

Китайський техногігант Xiaomi прокоментував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) віднести компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. У Xiaomi заявили, що вони за «мир у всьому світі» і категорично проти подібних звинувачень.

За мир у всьому світі: Xiaomi відреагувала на включення компанії до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК
Фото: itech.co.ua

«Ми категорично проти звинувачень НАЗК у тому, що ми є „міжнародним спонсором війни“. Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій», — йдеться в заяві Xiaomi.

В компанії також зазначили, що вони пропонують продукти виключно для цивільного та комерційного використання.

«Ми віримо, що кожен споживач у світі має право на доступ до засобів зв’язку та інформації в Інтернеті. Ми маємо споживчий бізнес у більш ніж 100 країнах і регіонах і дотримуємося всіх законів і правил у кожній юрисдикції, де ми працюємо», — зазначив китайський техногігант.





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