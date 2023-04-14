Подвоїла прибуток у РФ: НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Подвоїла прибуток у РФ: НАЗК внесло Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
Фото: wikipedia.org

Причина

Причиною внесення Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів у РФ.

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій території РФ.

«Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки у РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім. Так, протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів в країні-агресорці», — йдеться в повідомленні.

У липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів, маючи перше місце за обсягом продажів.

Виручка

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на $202 млн.

«Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім за рахунок цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців», — зазначили в НАЗК.

В агентстві також заявили, що російський ринок для Xiaomi є надзвичайно важливим, саме тому компанія навіть не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоч і з весни 2022 року не вела маркетингову діяльність у Москві.

Відновлення повної присутності у РФ

Мало того, Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії.

«Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій», — наголосили в агентстві.





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