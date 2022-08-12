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2022-08-12
Постачання Apple і Samsung до Росії впали в 10 разів
Росія насичує свій ринок смартфонів завдяки китайським виробникам, інформує
Обсяг постачання смартфонів до Росії з початку року впав на 90%. На середину серпня частка Samsung на російському ринку гаджетів впала до 8,5% (у червні була 10,9%), а "айфонів" - до 7% (у червні була 9,7%),
На заміну Samsung та Apple прийшли китайські бренди. Realme вперше обійшов з продажу Apple і Samsung разом узяті. На першому місці — Xiaomi, яка має у липні 42% ринку.
Антон Герасименко, ZN.ua