Постачання Apple і Samsung до Росії впали в 10 разів

Обсяг постачання смартфонів до Росії з початку року впав на 90%. На середину серпня частка Samsung на російському ринку гаджетів впала до 8,5% (у червні була 10,9%), а "айфонів" - до 7% (у червні була 9,7%), повідомляє КоммерсантЪ.

На заміну Samsung та Apple прийшли китайські бренди. Realme вперше обійшов з продажу Apple і Samsung разом узяті. На першому місці — Xiaomi, яка має у липні 42% ринку.