Apple хоче дозволити завантажувати програми не лише з App Store

Компанія Apple планує дозволити альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad , що є частиною масштабного оновлення, спрямованого на відповідність суворим вимогам Європейського Союзу, які набудуть чинності у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо

У межах змін користувачі зможуть завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store компанії.

За даними агентства, Apple розраховує підготувати зміни у 2023 році. Вони можуть бути доступні в оновленні операційної системи до версії iOS 17. Можливо, що для всіх встановлюваних сторонніх застосунків потрібно буде отримати схвалення Apple . За це можуть стягувати комісію, яка складає 15% прибутку розробників.



Ці кроки є відповіддю на закони ЄС, спрямовані на вирівнювання умов гри для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів.

Упродовж багатьох років регулятори та виробники програмного забезпечення скаржилися, що Apple і Google , які керують двома найбільшими магазинами мобільних застосунків, володіють занадто великою владою на ринку.

Головний новий європейський закон, який отримав назву Закон про цифрові ринки, набуде чинності в найближчі місяці, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.



Закон вимагає від технологічних компаній дозволити установку сторонніх програм і спростити користувачам доступ до базових налаштувань пристроїв. Правила вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом і щоб сторонні розробники мали рівний доступ до основних функцій у застосунках і службах.



Закони поширюються на технологічні компанії з ринковою оцінкою щонайменше 75 млрд євро і мінімум 45 млн користувачів щомісяця в ЄС.