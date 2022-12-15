Apple хоче дозволити завантажувати програми не лише з App Store

Компанія Apple планує дозволити альтернативні магазини застосунків на своїх iPhone та iPad, що є частиною масштабного оновлення, спрямованого на відповідність суворим вимогам Європейського Союзу, які набудуть чинності у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Apple хоче дозволити завантажувати програми не лише з App Store

Що відомо

У межах змін користувачі зможуть завантажувати програмне забезпечення сторонніх розробників на свої iPhone та iPad без використання App Store компанії.

За даними агентства, Apple розраховує підготувати зміни у 2023 році. Вони можуть бути доступні в оновленні операційної системи до версії iOS 17. Можливо, що для всіх встановлюваних сторонніх застосунків потрібно буде отримати схвалення Apple. За це можуть стягувати комісію, яка складає 15% прибутку розробників.

Ці кроки є відповіддю на закони ЄС, спрямовані на вирівнювання умов гри для сторонніх розробників і покращення цифрового життя споживачів.

Упродовж багатьох років регулятори та виробники програмного забезпечення скаржилися, що Apple і Google, які керують двома найбільшими магазинами мобільних застосунків, володіють занадто великою владою на ринку.

Головний новий європейський закон, який отримав назву Закон про цифрові ринки, набуде чинності в найближчі місяці, але компанії не зобов’язані дотримуватися всіх правил до 2024 року.

Закон вимагає від технологічних компаній дозволити установку сторонніх програм і спростити користувачам доступ до базових налаштувань пристроїв. Правила вимагають, щоб служби обміну повідомленнями працювали разом і щоб сторонні розробники мали рівний доступ до основних функцій у застосунках і службах.

Закони поширюються на технологічні компанії з ринковою оцінкою щонайменше 75 млрд євро і мінімум 45 млн користувачів щомісяця в ЄС.





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