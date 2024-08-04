App Store заблокувала 50 додатків із нелегальними онлайн-казино

Відповідь від Google ще не надходила.

Платформа App Store за зверненням Мінцифри заблокувала 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

Він нагадав, що раніше за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор міністерство цифрової трансформації звернулося до Apple та Google із відповідним зверненням.

«Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор», - зазначив Федоров.

Також вдалось налаштувати фаст-трек з Apple щодо блокування певної групи додатків.

«Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися. Якщо маєте такі кейси — повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино», - додав міністр.