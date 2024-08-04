App Store заблокувала 50 додатків із нелегальними онлайн-казино

Відповідь від Google ще не надходила.

Платформа App Store за зверненням Мінцифри заблокувала 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua.

Він нагадав, що раніше за ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор міністерство цифрової трансформації звернулося до Apple та Google із відповідним зверненням.

«Сьогодні отримали перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор», - зазначив Федоров.

Також вдалось налаштувати фаст-трек з Apple щодо блокування певної групи додатків.

«Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме наша команда, — будуть одразу блокуватися. Якщо маєте такі кейси — повідомляйте нам. Для цього пишіть на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино», - додав міністр.

Щодо Google, то за словами Федорова перемовини ще тривають, однак міністр впевнений, що результат також буде.


Ірина Знась, ZN.ua





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