App Store в РоSSии больше не принимает оплату через мобильные платежи

App Store в РоSSии больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Об этом в телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

App Store в РоSSии больше не принимает оплату через мобильные платежи
Фото: vodafone.de

По словам Федорова, Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла из роSSийского рынка.

Как пишут профильные роSSийские СМИ, роSSийские пользователи Apple начали жаловаться, что они сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID по телефону.

В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как «Мегафон», Yota и МТС.

Позже одному из изданий в поддержке Appleподтвердили, что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера МегаФона и Yota больше не работают — компания отключила эту функцию для операторов из-за санкций.

В поддержке Apple изданию рассказали, что в App Store можно расплачиваться только через МТС и Билайн.

Как писал «Минфин», Apple Pay не позволяет россиянам добавлять в электронный кошелек новые карты «Мир», а также отключил возможность платить с добавленных ранее картами.

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