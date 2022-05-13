App Store в РоSSии больше не принимает оплату через мобильные платежи

App Store в РоSSии больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Об этом в телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Фото: vodafone.de

По словам Федорова, Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла из роSSийского рынка.

Как пишут профильные роSSийские СМИ , роSSийские пользователи Apple начали жаловаться, что они сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID по телефону.

В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как «Мегафон», Yota и МТС.

Позже одному из изданий в поддержке Apple подтвердили , что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера МегаФона и Yota больше не работают — компания отключила эту функцию для операторов из-за санкций.

В поддержке Apple изданию рассказали, что в App Store можно расплачиваться только через МТС и Билайн.