App Store в РоSSии больше не принимает оплату через мобильные платежи
App Store в РоSSии больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Об этом в телеграм-канале
По словам Федорова, Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла из роSSийского рынка.
Как
В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как «Мегафон», Yota и МТС.
Позже одному из изданий в поддержке Apple
В поддержке Apple изданию рассказали, что в App Store можно расплачиваться только через МТС и Билайн.
Как писал «Минфин», Apple Pay не позволяет россиянам добавлять в электронный кошелек новые карты «Мир», а также отключил возможность платить с добавленных ранее картами.