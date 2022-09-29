У Apple пояснили, чому видалили російський додаток «ВКонтактє» з AppStore

Вилучення пов'язане з санкціями, накладеними Великою Британією, інформує ZN.ua.

У Apple пояснили, чому видалили російський додаток «ВКонтактє» з AppStore
Apple видалила програму "ВКонтактє" через введені санкції
© depositphotos/doomu

Компанія Apple видалила додаток найбільшої російської соціальної мережі "ВКонтактє" з AppStore. Як повідомляє The Verge, у самій компанії розповіли, що це пов'язано з санкціями, накладеними на власників додатку у Великій Британії.

«Ці додатки поширюються розробниками, які належать або контролюються однією чи декількома сторонами, які перебувають під санкціями уряду Великої Британії. Щоб відповідати цим санкціям, Apple видалила облікові записи розробників, пов'язані з цими додатками, і програми не можна завантажувати з будь-якого AppStore, незалежно від розташування. Користувачі, які вже завантажили ці програми, можуть продовжувати їх використовувати», - заявив представник Apple Адам Дема.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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