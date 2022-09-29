У Apple пояснили, чому видалили російський додаток «ВКонтактє» з AppStore
Вилучення пов'язане з санкціями, накладеними Великою Британією, інформує
Компанія Apple видалила додаток найбільшої російської соціальної мережі "ВКонтактє" з AppStore. Як повідомляє
«Ці додатки поширюються розробниками, які належать або контролюються однією чи декількома сторонами, які перебувають під санкціями уряду Великої Британії. Щоб відповідати цим санкціям, Apple видалила облікові записи розробників, пов'язані з цими додатками, і програми не можна завантажувати з будь-якого AppStore, незалежно від розташування. Користувачі, які вже завантажили ці програми, можуть продовжувати їх використовувати», - заявив представник Apple Адам Дема.