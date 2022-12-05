Маск повідомив про повне повернення реклами Apple у Twitter

Apple «повністю відновила» рекламні кампанії в Twitter , повідомив власник соцмережі Ілон Маск, передає Bloomberg.

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Маск додав, що Apple — найбільший рекламодавець платформи. Маск зробив цю заяву під час двогодинної конференції у голосовому чаті Twitter Spaces, прямий ефір зібрав понад 90 слухачів.

«Просто [хотів] подякувати рекламодавцям за повернення до Twitter », — написав Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.

Just note to thank advertisers for returning to Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Передісторія

Раніше Маск повідомляв, що Apple , крім відмови від реклами в Twitter , погрожувала видалити програму з App Store.

Пізніше Маск зустрівся з головою Apple Тімом Куком і повідомив за підсумками зустрічі, що вони «добре поговорили» і «вирішили непорозуміння, пов'язане з потенційним вилученням Twitter із App Store».

Кук «ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість», підкреслив Маск.

Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд наприкінці жовтня, після чого провів масові скорочення у компанії.

Газета Financial Times писала, що великі бренди та рекламні агенції призупинили рекламу у Twitter , оскільки зіткнулися зі складнощами у веденні рекламних кампаній після скорочення штату соцмережі.