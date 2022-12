Маск повідомив про повне повернення реклами Apple у Twitter

Apple «повністю відновила» рекламні кампанії в Twitter , повідомив власник соцмережі Ілон Маск, передає Bloomberg.

Фото: reuters.com

Маск додав, що Apple — найбільший рекламодавець платформи. Маск зробив цю заяву під час двогодинної конференції у голосовому чаті Twitter Spaces, прямий ефір зібрав понад 90 слухачів.

«Просто [хотів] подякувати рекламодавцям за повернення до Twitter », — написав Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.

