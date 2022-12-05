Маск повідомив про повне повернення реклами Apple у Twitter
Apple «повністю відновила» рекламні кампанії в Twitter, повідомив власник соцмережі Ілон Маск,
Маск додав, що Apple — найбільший рекламодавець платформи. Маск зробив цю заяву під час двогодинної конференції у голосовому чаті Twitter Spaces, прямий ефір зібрав понад 90 слухачів.
«Просто [хотів] подякувати рекламодавцям за повернення до Twitter», — написав Ілон Маск у своєму Twitter-акаунті.
Just note to thank advertisers for returning to Twitter— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022
Передісторія
Раніше Маск повідомляв, що Apple, крім відмови від реклами в Twitter, погрожувала видалити програму з App Store.
Пізніше Маск зустрівся з головою Apple Тімом Куком і повідомив за підсумками зустрічі, що вони «добре поговорили» і «вирішили непорозуміння, пов'язане з потенційним вилученням Twitter із App Store».
Кук «ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість», підкреслив Маск.
Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд наприкінці жовтня, після чого провів масові скорочення у компанії.
Газета Financial Times писала, що великі бренди та рекламні агенції призупинили рекламу у Twitter, оскільки зіткнулися зі складнощами у веденні рекламних кампаній після скорочення штату соцмережі.
Bloomberg зазначає, що причиною зупинки кампаній також стала невідомість щодо того, чи перегляне Twitter під новим керівництвом свої правила боротьби з розпалюванням ненависті та дезінформацією.