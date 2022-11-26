Vodafone повідомив абонентам, чому мобільний зв'язок може зникати в певних районах

Абоненти Vodafone масово скаржаться на відсутність мобільного зв'язку. У компанії пояснили, чому при відключеннях електроенергії виникають перебої, і клієнти не можуть дзвонити, надсилати повідомлення та користуватися Інтернетом.

Масований ракетний удар, який завдали російські окупанти 23 листопада, пошкодив об'єкти критичної інфраструктури країни. Енергетики проводять ремонтні роботи та відновлюють подачу електроенергії. Проте українці також відчувають проблеми з водою, стаціонарним Інтернетом та мобільним зв'язком. Причому зі складнощами стикаються навіть найбільші оператори – Київстар, lifecell і Vodafone.

Представники Vodafone закликали українців "протриматись ще трохи".

"Заправку дизелем генераторів організували у всіх областях, ситуація потроху покращується. Працюємо так, наскільки це можливо і неможливо. І віримо, що все буде Україна", - написали співробітники компанії у соцмережі Facebook.

Однак абоненти засмучені неможливістю підтримувати нормальний зв'язок із близькими. Інтернет-користувач Валерій Притула поставив пряме запитання.

"А чому ви заряджаєте генератори дизелем тільки зараз?! Хіба ваш менеджмент не міг передбачити те, що було ясно давно? Сумно! Генератор завжди повинен бути напоготові!" – обурився чоловік.

У Vodafone погодилися, що погіршення якості покриття – ситуація неприємна. Коли в місті зникає електропостачання, базові станції починають працювати на вбудованих акумуляторах.

"На жаль, ці батареї не здатні тримати заряд вічно, тому у певних районах покриття може зникати, у такому разі радимо звернутися до нас у особисті повідомлення, щоб ми передали дані відповідальним фахівцям для відновлення мережі", - зазначили у прес-службі компанії.

Ще одна клієнтка Ольга Кузьмич заявила, що в іншого оператора зв'язок нібито кращий.

"Одеська область – друга доба без зв'язку, працює лише Київстар", - написала жінка. "У роботі покриття є дуже багато нюансів та процесів, але наші фахівці з технічного відділу роблять все можливе, щоб зв'язок працював стабільно у будь-якій точці країни", - відповіли у Vodafone.

У Центрі комунікації закликали українців перейти на текстові повідомлення, які здійснювати легше, ніж дзвінки та відеодзвінки. Як варіант, можна скористатися безкоштовним національним роумінгом. Для цього потрібно зайти в налаштування смартфона та вимкнути автоматичний вибір мережі. Потім треба обрати доступну мережу та перевірити зв'язок.

Нагадаємо, що Vodafone з 25 листопада підвищив вартість найпопулярніших тарифів.