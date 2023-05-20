Гендерна рівність: уряд Іспанії запускає додаток для розподілу роботи по дому

Додаток дозволить кожному члену сім'ї вказувати час, який він витрачає на домашні справи.

Іспанське Міністерство з питань рівності заявило, що для посилення гендерної рівності запустить додаток для контролю за розподілом обов'язків між членами сім'ї, передає CNN .

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Запуск анонсувала у Женеві на засіданні Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок другий заступник міністра з питань рівності Іспанії Анхела Родрігес.

Вона підкреслила, що до домашніх обов'язків слід відносити різні види робіт. Наприклад, миття посуду - це очевидне завдання, яке слід включити в додаток, але перед цим хтось має купити інгредієнти, спланувати, що має бути з'їдено цього конкретного дня, а потім приготувати їжу. "Усі ці завдання, це розумове навантаження майже завжди лягає на плечі жінок, так кажуть опитування", - сказала Родрігес.

"Всі ті, хто вважає додаток недоречним, насправді ображені на те, що їм доведеться почати робити свою частину домашньої роботи", - коментують у міністерстві.

Додаток планують випустити до літа. Він має бути корисним не тільки для сімей, а й для людей, які просто мешкають в одному приміщенні. Програму обіцяють зробити такою ж зручною, як, наприклад, Splitwise (для розподілу витрат у групі).

Створення такого додатка є частиною ширшого плану "спільної відповідальності" лівого уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса, який прийшов до влади у 2018 році, пообіцявши зосередитись на гендерних питаннях.

"Цей новий уряд безумовно відданий рівності. Ви чули, як я говорив це багато разів: Іспанія змінилася 8 березня", - сказав він у 2018 році, перш ніж представити новаторський кабінет міністрів, в якому більшість становлять жінки.

Згідно з опитуванням Національного інституту статистики Іспанії, опублікованому в грудні, 45,9% жінок заявили, що вони виконують більшу частину роботи по дому, тоді як серед таких чоловіків виявилося всього 14,9%.