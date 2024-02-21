МОЗ запускає проєкт неголосового виклику швидкої допомоги

Лікарів можна буде викликати через СМС.

В Україні запускають інклюзивний пілотний проєкт з неголосового виклику бригади екстреної допомоги. Про це повідомляють в МОЗ, інформує ZN.ua .

© ДП "Медзакупівлі України"/Facebook

Зокрема, допомогу можна викликати, надіславши смс чи зробивши відеовиклик на номер 112. Під час відеовиклику працюють оператори, що володіють жестовою мовою.

Мета неголосового виклику — забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення, а також для людей, які не володіють українською мовою.

"Це відбувається в рамках запровадження єдиної лінії екстреної допомоги, яка по суті об?єднує в собі всі служби (101, 102, 103, 104) — це допоможе ефективніше надавати допомогу людям. Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - наголошують в міністерстві.

З початку запуску в липні та до грудня 2023 року лише в місті Києві на номер 112 надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, що володіють жестовою мовою, і 20 смс-повідомлень.