МОЗ запускає проєкт неголосового виклику швидкої допомоги
Лікарів можна буде викликати через СМС.
В Україні запускають інклюзивний пілотний проєкт з неголосового виклику бригади екстреної допомоги. Про це
Зокрема, допомогу можна викликати, надіславши смс чи зробивши відеовиклик на номер 112. Під час відеовиклику працюють оператори, що володіють жестовою мовою.
Мета неголосового виклику — забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення, а також для людей, які не володіють українською мовою.
"Це відбувається в рамках запровадження єдиної лінії екстреної допомоги, яка по суті об?єднує в собі всі служби (101, 102, 103, 104) — це допоможе ефективніше надавати допомогу людям. Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - наголошують в міністерстві.
З початку запуску в липні та до грудня 2023 року лише в місті Києві на номер 112 надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, що володіють жестовою мовою, і 20 смс-повідомлень.