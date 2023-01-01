iPhone 15 буде коштувати дешевше, ніж iPhone 14: стало відомо чому

Компанія Apple може знизити вартість лінійки смартфонів iPhone 15, продаж яких розпочнеться в 2023 році. Про це повідомило видання MacRumors із посиланням на інсайдерську інформацію.

Відразу скажемо, що ця інформація ще офіційно не підтверджена. Тим не менш, інсайдерська інформація MacRumors дуже часто потім підтверджується. Тому цілком можливо, що Apple знизить ціни на наступне покоління своїх айфонів.

Виявляється, боси американського технологічного гіганта дуже незадоволені продажами iPhone 14. Одна з причин невеликого попиту на ці айфони полягає в ціні. Очікується, що iPhone 15 Plus буде коштувати 799 доларів, тобто на 100 доларів дешевше, ніж iPhone 14 Plus. У свою чергу, базова модель iPhone 15 може коштувати ще дешевше - 699 доларів.

Нагадаємо, продаж iPhone 15 має стартувати у вересні 2023 року. Серед новинок буде iPhone 15 Ultra з задньою титановою панеллю і перископним телеоб'єктивом. Ціна цієї флагманської моделі становитиме не менше 1299 доларів. Очікується, що новий айфон покращить якість фотографій, а функція Dynamic Island пошириться на всі моделі (зараз ця функція є тільки у iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max).

Нагадаємо, раніше назвали популярну функцію на смартфоні, яка розряджає батарею у 5 разів швидше.