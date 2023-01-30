Продаж смартфонів у Китаї за 2022 рік досяг десятирічного мінімуму

Продаж смартфонів у Китаї впав у 2022 році на 13,2% — до 286 млн пристроїв. Про це йдеться у даних аналітичної компанії IDC, пише Reuters.

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Падіння продажу

Падіння продажів стало найбільшим за весь час досліджень IDC, загальна кількість проданих смартфонів — найменша з 2013 року. Вперше з того ж часу сумарний продаж виявився меншим за 300 млн штук.

Найбільшим продавцем на ринку Китаю у 2022 році виявився бренд Vivo: його ринкова частка становила 18,6%. За рік його постачання знизилося на 25,1%. На другому місці — бренд Honor, 18,1% ринку: його продаж збільшився на 34,4%, але це пов'язано з ефектом низької бази, зазначив Reuters.

На третьому місці розташувалися Oppo та Apple , у них по 16,8% ринку. Продаж Apple за рік скоротився лише на 4,4%.

На загальносвітовому ринку смартфонів продаж у 2022 році впав на 11,3%, повідомляла раніше IDC.

У четвертому кварталі 2022 року вони скоротилися на 18,3% порівняно з тим же періодом 2021 року — це різке падіння за один квартал за весь час досліджень IDC. У всьому світі у 2021 році продали 1,21 млрд смартфонів, що також є мінімумом з 2013 року, повідомляла компанія. Вона наголосила на суттєвому скороченні попиту, інфляції та економічної невизначеності серед ймовірних причин негативної динаміки ринку.

У всьому світі лідером за проданими смартфонами стала Samsung: за попередніми даними, вона реалізувала 260,9 млн пристроїв, ринкова частка склала 21,6%.