У Китаї почали продавати копію iPhone 13

Компанія LeTV почала в Китаї приймати попередні замовлення на новий смартфон Y1 Pro+, який є бюджетною копією iPhone 13. Він коштує від 70 до 99 доларів.

Усього 70 доларів: у Китаї почали продавати копію iPhone 13

Китайські компанії часто і без будь-яких зайвих церемоній копіюють не тільки смарт-годинники Apple, а й дизайн iPhone. Влітку 2022 року в Піднебесній з'явився LeEco Y1 Pro, який зовні нагадує базовий iPhone 13. Тепер же стартували попередні замовлення смартфонів Y1 Pro+.

Звичайно, у цієї новинки операційна система не iOS, а адаптована версія Android. Вона працює на окта-ядерному чіпсеті UNISOC Tiger T610, який використовує 12-нм технологічний процес.

Новий китайський бюджетний смартфон оснащується 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1560х720 пікселів. У iPhone 13 роздільна здатність дисплея вище - 2532х1170 пікселів. Об'єм основної пам'яті складає 64, 128 або 256 гігабайт. У основної камери роздільна здатність 8 Мп, а у фронтальної - 5 Мп.

Місткість акумулятора - 4000 мАг. Його заряджають за допомогою швидкого зарядного пристрою на 10 Вт.

Усього 70 доларів: у Китаї почали продавати копію iPhone 13

Товщина Y1 Pro складає 9,5 мм. Він важить 195 грн. Є три кольори корпусу - Starlight White, Midnight Black та Starry Sky Blue. Ціна – від 70 до 99 доларів, залежно від обсягу пам'яті.

Коли цей бюджетний смартфон з'явиться в Україні - не відомо. Ми сподіваємося, що це станеться у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, які функції потрібно відключити в Android-смартфоні для економії заряду.


Максимов Віталій, Тудей





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