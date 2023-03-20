Співробітників Кремля зобов'язали позбавитися iPhone – ЗМІ

Співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ Владіміра Путіна наполегливо рекомендували поміняти телефони iPhone на смартфони інших марок з іншою операційною системою. Змінити телефон потрібно до кінця березня, про що чиновникам повідомили ще на початку місяця на семінарі в Підмосков'ї, пише російська газета «КоммерсантЪ» із посиланням на кількох чиновників, які були на заході.

За словами одного із співрозмовників видання, спочатку серед учасників семінару виникла дискусія щодо необхідності такого заходу, але перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко заявив, що iPhone потрібно замінити до 1 квітня.

Чиновникам Кремля рекомендували перейти на смартфони з операційними системами Android, китайськими розробками на її основі, або ОС "Аврора", розробленою дочірньою компанією "Ростелекому". Причиною такого кроку джерела видання назвали безпеку – у Кремлі вважають, що техніка Apple у порівнянні з іншими смартфонами більшою мірою схильна до злому та шпигунства, які можуть проводити «західні фахівці».

За даними джерел видання, схожі рекомендації позбавитися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

Видання вказує, що вказівку позбутися iPhone отримали саме ті підрозділи адміністрації Путіна, які мають займатися виборами 2024 року. ОВ водночас від кого саме виходить цей наказ – від самого Кирієнка, ФСБ чи військової контррозвідки – з тексту неясно.