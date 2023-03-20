Співробітників Кремля зобов'язали позбавитися iPhone – ЗМІ
Натомість рекомендують користуватися російською «Авророю», інформує
Співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ Владіміра Путіна наполегливо рекомендували поміняти телефони iPhone на смартфони інших марок з іншою операційною системою. Змінити телефон потрібно до кінця березня, про що чиновникам повідомили ще на початку місяця на семінарі в Підмосков'ї,
За словами одного із співрозмовників видання, спочатку серед учасників семінару виникла дискусія щодо необхідності такого заходу, але перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко заявив, що iPhone потрібно замінити до 1 квітня.
Чиновникам Кремля рекомендували перейти на смартфони з операційними системами Android, китайськими розробками на її основі, або ОС "Аврора", розробленою дочірньою компанією "Ростелекому". Причиною такого кроку джерела видання назвали безпеку – у Кремлі вважають, що техніка Apple у порівнянні з іншими смартфонами більшою мірою схильна до злому та шпигунства, які можуть проводити «західні фахівці».
За даними джерел видання, схожі рекомендації позбавитися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.
Видання вказує, що вказівку позбутися iPhone отримали саме ті підрозділи адміністрації Путіна, які мають займатися виборами 2024 року. ОВ водночас від кого саме виходить цей наказ – від самого Кирієнка, ФСБ чи військової контррозвідки – з тексту неясно.