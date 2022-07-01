Як захистити смартфон від сонця та води на пляжі: чотири корисних поради

Літо в самому розпалі, а значить багато хто відкрив для себе пляжний сезон. Пряме сонячне проміння може негативно вплинути на ваш смартфон. При цьому мало хто залишає смартфони вдома, а сам іде на пляж. Як правило, пристрій завжди з нами.

На пляжі смартфон схильний до попадання піску, води та сонця. Навіть якщо телефон має водонепроникну поверхню, його шкідливо мочити. Навіть захист IP68 не гарантує повної стійкості до рідини.

Крім води, небезпеку для смартфона на пляжі представляє пісок. Він стирає дисплей, як наждачний папір. Від піску може подряпатися і корпус пристрою, навіть якщо смартфон у чохлі.

Вакуумний чохол зможе захистити смартфон. Якщо ви часто ходите на пляж, або збираєтеся поїхати на море, то є сенс придбати такий чохол.

Якщо ваш смартфон був без чохла і впав у пісок, і всі мікрощілини та отвори повні піщинок, то в такому випадку допоможе балончик зі стисненим повітрям (вони продаються в комп'ютерних магазинах і призначені спеціально для чищення техніки). Не варто зволікати з очищенням гаджета, щоб не порушити його роботу.

Будь-який смартфон не можна залишати під прямим сонячним промінням. Нагрів гаджета призводить до нагрівання батареї. В результаті це може спровокувати здуття акумулятора і в крайньому випадку навіть спалах. Тому ховайте смартфон на пляжі подалі від сонця, прикривши його речами.

Раніше повідомлялося, які помилки користувачі найчастіше припускають при зарядці смартфона.