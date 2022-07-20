Google Wallet замінить Google Pay у багатьох країнах та в Україні

Функціонал розширять можливості зберігати мобільні права водія та державні посвідчення особи, інформує ZN.ua.

Google Wallet замінить Google Pay у багатьох країнах та в Україні
© Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Додаток на Android для керування всіма цифровими картами користувача Google Wallet найближчими днями замінить Google Pay і буде доступний "для всіх користувачів протягом наступних кількох днів", про це розповів представник Google Чайті Сен, повідомляє The Verge.

Wallet був анонсований Google на заході I/O 2022 як додаток для керування всіма цифровими картами користувача. Це стосується не лише оплати, а також транзитних квитків, посадкових талонів на рейси, подарункових карток та карток постійного клієнта або записів про вакцинацію. Початковий набір включає віртуальні ключі від автомобіля та студентські квитки. Планується, що Google Wallet замінить фізичний гаманець.

У майбутньому функціонал розширять можливості зберігати мобільні права водія та державні посвідчення особи, а також ключі від готелів та офісні значки.

9to5Google повідомляє, що зараз Wallet виходить як оновлення старої програми Google Pay.

Гаманець буде доступний більш ніж у 40 країнах, як і Google Pay. GPay з можливостями управління грошима та P2P-платежами залишатиметься доступним у США, Сінгапурі, а Індія не отримує нового Wallet.

Google було кілька версій Wallet, що були перед сьогоднішньою. У 2011 році це була платіжна програма NFC, яка розвинулася, щоб включити інші платіжні функції, такі як однорангові грошові перекази (колись навіть була фізична дебетова карта Google Wallet). 2018 року Google об'єднав його з Android Pay для створення Google Pay. Тепер – принаймні у більшості місць – ця програма знову починає перетворюватися на Wallet. Це ще одна велика зміна в довгій низці змін для платіжних програм Google, яка повинна полегшити зберігання цифрових карт і оплату за допомогою телефону Android.


Антон Герасименко, ZN.ua





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