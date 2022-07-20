Google Wallet замінить Google Pay у багатьох країнах та в Україні

Додаток на Android для керування всіма цифровими картами користувача Google Wallet найближчими днями замінить Google Pay і буде доступний "для всіх користувачів протягом наступних кількох днів", про це розповів представник Google Чайті Сен, повідомляє The Verge.

Wallet був анонсований Google на заході I/O 2022 як додаток для керування всіма цифровими картами користувача. Це стосується не лише оплати, а також транзитних квитків, посадкових талонів на рейси, подарункових карток та карток постійного клієнта або записів про вакцинацію. Початковий набір включає віртуальні ключі від автомобіля та студентські квитки. Планується, що Google Wallet замінить фізичний гаманець.

У майбутньому функціонал розширять можливості зберігати мобільні права водія та державні посвідчення особи, а також ключі від готелів та офісні значки.

9to5Google повідомляє, що зараз Wallet виходить як оновлення старої програми Google Pay.

Гаманець буде доступний більш ніж у 40 країнах, як і Google Pay. GPay з можливостями управління грошима та P2P-платежами залишатиметься доступним у США , Сінгапурі, а Індія не отримує нового Wallet.