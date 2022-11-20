Київстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в Україні

Російські окупанти продовжують масований ракетний обстріл України. Їх цікавлять об'єкти критичної інфраструктури. Влада ввела аварійні та планові відключення електроенергії, під час яких часто пропадає мобільний зв'язок. Стало відомо, що буде з ним надалі.

Президент національного мобільного оператора Київстар Олександр Комаров прокоментував ситуацію з мобільним зв'язком в Україні під час повномасштабної війни. Він запевнив, що той не зникне повністю на довгий час. При цьому глава компанії визнав, що це залежатиме від стану енергетичної системи країни.

Комаров припустив, що мережа може перетворитися на точкове покриття. Він навів приклад Київ, де цілі райони відключать від електропостачання. В результаті зникає як фіксований, так і мобільний зв'язок. Експерт назвав найвразливішими Київську, Львівську, Харківську та Полтавську області.

Нагадаємо, що 15 листопада рашисти влаштували масований обстріл території України. Вони випустили близько 100 ракет, більшість із яких нашим захисникам вдалося збити. Олександр Комаров підкреслив, що після недавньої атаки були вражені практично всі регіони України і лише в кількох обійшлися без відключень електромережі. В інших вони були і відрізнялися лише масштабами.

Глава Київстару пояснив, що альтернативи електропостачанню немає, тому що навіть термінали для супутникового зв'язку Starlink потребують підживлення.

"Будь-якому приладу потрібно електроживлення в XXI столітті. Усі готуються до поганих сценаріїв, але якогось такого рішення, яке б дозволило людині залишатися на зв'язку, немає. Немає живлення - ми повертаємося в минуле", - цитує фахівця НВ.

Нагадаємо, що раніше Київстар змінив перелік послуг у популярних тарифах – абонентів попередили про зміни.