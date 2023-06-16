Google Lens навчилися виявляти шкірні захворювання по фото

Завдяки цьому користувачі можуть помітити патологічні зміни.

Компанія Google навчила свою систему Google Lens виявляти шкірні захворювання на фотографії. Зокрема, через систему можна шукати збіги з різними станами шкіри, такими як родимки та висипи, повідомляє Techcrunch.

Google навчила свій інструмент виявляти шкірні захворювання © unsplash/solenfeyissa

Можливе завантаження фотографій з іншими особливостями, воно запустить пошук візуальних збігів для захворювань, які користувачі не можуть описати словами. До них можна віднести, наприклад, шишку на руці, лінію на нігті або випадання волосся, інформує ZN.ua .

Варто зазначити, що в 2021 році Google запустила програму під управлінням штучного інтелекту, яка призначена для діагностики стану шкіри, волосся та нігтів. Додаток запущено в ЄС, але для функціонування в США йому потрібне схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.