Apple показала обновленную iOS 16 и другие новинки: фото и характеристики

Компания Apple 6 июня, в понедельник, провела ежегодную презентацию новых операционных систем – iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, watchOS9 – и нового чипа собственной разработки М2. Кроме того, разработчики продемонстрировали два новых компьютера, работающих полностью на М2.

Об обновлениях, представленных на WWDC`16, рассказали в Ain.

iOS 16

Ключевым обновлением для айфонов стала настройка вида заблокированного экрана с использованием виджетов – теперь можно поставить свой шрифт для часов, добавить виджеты, например, показ процесс игры команд в баскетбол и создать кастомные обои. Также компания провела обновление для:

iMessages: отмена отправки сообщений, редактирование, функция unread.

Диктирование: лучше и быстрее работает, не закрывает клавиатуру – можно диктовать и писать.

Live Text - перевод с фото и "захват объектов" с фотографий.

Wallet: можно поделиться, например, цифровым ключом от номера или авто, а Apple Pay получил Apple Pay Later – украинский аналог "оплаты частями" (компания сможет еще больше зарабатывать на комиссиях).

Pay получил Pay Later – украинский аналог "оплаты частями" (компания сможет еще больше зарабатывать на комиссиях). Apple Maps – большое обновление стиля, теперь еще больше 3D-элементов (для Украины ничего не изменилось), можно добавить до 15 точек на маршруте.

Maps – большое обновление стиля, теперь еще больше 3D-элементов (для Украины ничего не изменилось), можно добавить до 15 точек на маршруте. Многие семейные функции, такие как возможность распространять фотографии через iCloud.

Большое визуальное и функциональное обновление HomeKit.

iPadOS 16

Apple смогла выпустить нативное приложение погоды для айпадов. В то же время основное направление обновлений для этого гаджета – возможность многозадачности и взаимодействия с другими. Например, iPad на чипе M1 способен подключаться к экрану с поддержкой 6K и одновременно работать с 8 приложениями (по 4 на iPad и на экране). В то же время, экран iPad не дублируется на внешний монитор, а стал отдельной средой.

К тому же сейчас можно работать в live-режиме над документами в Файлах, Keynote, Numbers, Pages, Заметках, Напоминаниях и Safari, разработчики получат доступ к соответствующему SDK. При этом можно запустить FaceTime и Messages, где и будет идти обсуждение правок. Что еще нового:

Freeform – новый Whiteboard от Apple для совместной работы с коллегами.

для совместной работы с коллегами. Обновление файловой системы.

Улучшенная скорость работы.

Обновите возможности для геймеров.

Обновите экран многозадачности. Теперь можно запустить два экрана для работы одновременно в новом формате.

macOS Ventura

Ventura – это название небольшого города в США . Первым обновлением в этой версии является Stage Manager, что сделает организацию работы на макбуке более удобной, поэтому при активации программы все запущенные приложения будут отображаться сбоку.

Также Apple обновила нативного почтового клиента - собрала лучшие функции Gmail, как отмена отправки письма, и добавила себе. Еще изменения произошли в следующем:

Обновление Spotlight.

Обновление Safari: можете поделиться сайтом и прямо там собрать группу людей для обсуждения. Safari обычно называют самым быстрым браузером.

Менеджер паролей Passkeys.

Обновите возможности для разработчиков игр.

watchOS 9

Почти все обновления часов Apple направлены на спорт и здоровье. Разработчики запустили приложение "Лекарства", которое помогает организовать прием лекарств, однако пока не понятно, будет ли оно работать в Украине. Эти часы теперь будут лучше отслеживать сон и активность.

M2

Apple представила новую версию чипа М2 с главным месседжем: мы делаем не просто мощные чипы, но и заботимся, чтобы они тратили меньше энергии. Они взяли более мощный чип конкурента, однако тот потреблял в 4 раза больше энергии, и в результате дополнительную нагрузку на систему охлаждения и быстрее разряжал батарею в случае использования его в ноутбуках.

Apple CarPlay

Также компания произвела обновление и для автомобильной системы. Теперь Apple адаптировала интерактивную систему к большим дисплеям на современных автомобилях. В следующем году она будет продемонстрирована.