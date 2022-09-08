А в чому різниця? Соцмережі вибухнули фотожабами на новий iPhone

7 вересня компанія Apple презентувала iPhone14 - новий базовий айфон, який, на думку користувачів, майже нічим не відрізняється від свого попередника. Хіба що космічною ціною.

Після презентацію новинок від Apple соцмережі вибухнули фотожаби та мемами на тему нового айфона, тому "Апостроф" зібрав найдотепніші з них.

Користувачі соцмереж наголосили, що нові айфони мають такі ж плоскі грані, чубчик, або, як дехто називає, моноброву, під Face ID та діагональне розташування модулів основної камери. На вибір є п'ять кольорів, як і в попередні роки: червоний, білий, чорний, блакитний, рожевий.

Загалом зміни в нові айфони впровадили точково й фрагментарно, зокрема, збільшили швидкість провідної зарядки до 30 Вт, але бездротова залишилася на попередньому рівні.

Ціна нових базових айфонів 14 стартуватиме з $799, а моделі Pro коштуватимуть традиційно дорожче. Однак із врахуванням курсу долара в Україні, ціна $799 (за середнім банківським курсом це 32 400 грн) уже бентежить потенційних покупців.

Користувачі соцмереж одразу почали жартувати про те, що для купівлі нового айфона потрібно спочатку продати нирку.