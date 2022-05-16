Google не позволяет россиянам установить или обновить браузер Google Chrome на смартфонах

У роSSийских владельцев смартфонов на Android перестал обновляться веб-браузер Google Chrome. В частности, приложение не удается обновить или установить на смартфонах Samsung и Xiaomi, работающих на ОС Android версий 10, 11 и 12, сообщает Процесс.

Google не позволяет россиянам установить или обновить браузер Google Chrome на смартфонах
Фото: engadget.com

На техническом форуме 4PDA отмечают, что обновление браузера Google Chrome и системного компонента Android System WebView через магазин приложений Google Play было заблокировано 9 мая.

При попытке обновления пользователь видит только сообщение: «Невозможно загрузить приложение». Аналогичные сообщения появляются при попытке обновить платные приложения и игры или скачать купленные в Google Play ранее.

Напомним

App Store в РоSSии больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Как пишут профильные роSSийские СМИ, роSSийские пользователи Apple начали жаловаться, что они сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID по телефону. В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как «МегаФон», Yota и МТС.

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