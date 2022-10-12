В Україні активізували інформування населення про мінну небезпеку

Через військове вторгнення РФ та бойові дії у Мінреінтеграції вирішили активізувати інформування українців про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП). Так, абонентами мобільного зв’язку Водафон, Лайфсел та Київстар надходять відповідні смс-повідомлення. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Інформаційна кампанія покликана ознайомити громадян з правилами безпечної поведінки у разі виявлення ВНП, щоб запобігати випадкам травмування від них.

Розсилка здійснюється на звільнених від окупантів та суміжних з ними територіях, які найбільш забруднені мінами та нездетонованими боєприпасами.