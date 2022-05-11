Как перенести данные с iPhone на Android-смартфон

Многих пользователей смартфонов, которые перешли с одной операционной системы на другую, интересует вопрос переноса данных. Так, современные технологии позволяют перенести данные с iPhone на Android-устройство, и наоборот. Речь идет о фото, контактах, музыке и другую важную информацию.

Давайте рассмотрим три самых популярных бесплатных способа переноса информации с iOS на Android.

Приложение Switch to Android для iOS-устройств приложение доступно в App Store. Программа делает бэкап всех данных в облаке с iOS-девайса, после чего смартфон на Android выгрузит контент самостоятельно. Среди переносимых данных есть фотографии, видео, контакты и календари.

Владельцы смартфонов Samsung могут воспользоваться для переноса данных фирменным приложением Smart Switch, которое можно найти в Google Play. Приложению необходимо разрешить доступ ко всем данным, иначе данные не перенесутся. На главном экране выберите кнопку "Получить данные", а в качестве источника указать iPhone или iPad . Далее приложение предложит выбрать способ переноса данных — по кабелю или через облако. Нужный кабель (Lightning–Type-C) не всегда бывает под рукой, поэтому будем использовать iCloud.

Если вы переносите информацию с iPhone на Samsung, то стоит знать, что перенесутся только те данные, которые есть в iCloud. Если у вас, например, iPhone на 256 ГБ без платной подписки iCloud, то на Android-смартфоне появится только то, что поместится в бесплатные 5 ГБ облака.

Еще одно полезное приложение - Smart Transfer. Оно будет актуально для владельцев всех Android-смартфонов и для iPhone. Установив его на устройство, можно перенести контакты, календари, фото, видео и аудио. Все, что необходимо, - это подключенный Wi-Fi.



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