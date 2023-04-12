Viber та Telegram загрожують безпеці українців, - Міністерство оборони

Месенджери Viber та Telegram можуть загрожувати безпеці українців. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Український бізнесмен Ярослав Ажнюк повідомив про зустріч із головою ГУР Міноборони України. Той попередив його про небезпеку використання популярних месенджерів Viber та Telegram. Підприємець зіслався на Буданова, який заявив, що Viber – додаток, який був створений для шпигунства, а ключі до Telegram належать Федеральній службі безпеки Росії.

Ажнюк запевнив, що йому дозволили розголошувати цю інформацію, більше того – Буданов підтримав цю ініціативу. Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв допомогти вивчити зв'язок популярного в Україні месенджера Telegram з Кремлем.

"На мою думку, це важлива інформація для суспільства. На уточнення, чи можна про це говорити публічно, глава ГУР відповів ствердно. На запитання "Чому ми не говоримо про це на державному рівні?", Кирило відповів у властивій йому манері: "Говоріть"" , – зазначив Ярослав Ажнюк.

Генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял вже відреагував на заяву Кирила Буданова.

"Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційність Viber", - повідомив він.

Вказано, що Vibеr є міжнародною компанією, яка з 2014 року належить японському технологічному гіганту Rakuten. Його генеральний директор Хіросі Мікітані підтримав Україну після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року. Він пожертвував 8,7 мільйонів доларів нашій державі, а також відправив нам 500 генераторів.

Офір Еял підкреслив, що Viber створено чотирма ізраїльськими співзасновниками у 2012 році. Він не має зв'язку з будь-яким урядом. Дзвінки та чати у цьому месенджері захищені наскрізним шифруванням.

Щодо Telegram, цей проект створив засновник російської соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров. Сервіс побудований на технології шифрування листування MTProto, який розробив брат Павла - Микола. У РФ марно намагалися заблокувати месенджер, який продовжив роботу і там, і у багатьох інших країнах.

Нагадаємо, що в Україні широко обговорюють можливість відправлення через Viber та Telegram повісток до військкоматів.