Українців попередили про важливі зміни в "Дія": торкнеться закордонного паспорта, водійських прав і не тільки
Закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт зазнають деяких змін у додатку «Дія».
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці документи будуть перекладені англійською мовою.
За його словами, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Вже завершуються технічні деталі розробки.
"Вже завершуємо технічні деталі розробки і незабаром вийдемо з бета-тестом", - повідомив Федоров.
Так, за його словами, вручати повістки через "Дію" не будуть і в майбутньому не планують.
Опитування триває з 7 по 21 липня. Результати будуть оприлюднені вже за два тижні.
«Висловлюйте свою думку у додатку Дія, долучайте до опитування друзів та рідних», - закликають українців до «Дія».