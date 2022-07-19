Українців попередили про важливі зміни в "Дія": торкнеться закордонного паспорта, водійських прав і не тільки

Українців попередили про важливі зміни в "Дія": торкнеться закордонного паспорта, водійських прав і не тільки

Закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт зазнають деяких змін у додатку «Дія».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці документи будуть перекладені англійською мовою.

За його словами, права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Вже завершуються технічні деталі розробки.

"Вже завершуємо технічні деталі розробки і незабаром вийдемо з бета-тестом", - повідомив Федоров.

Так, за його словами, вручати повістки через "Дію" не будуть і в майбутньому не планують.

Дія, Дія

Опитування триває з 7 по 21 липня. Результати будуть оприлюднені вже за два тижні.

«Висловлюйте свою думку у додатку Дія, долучайте до опитування друзів та рідних», - закликають українців до «Дія».


Катерина Петренко, politeka.net





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Українців попередили про важливі зміни в "Дія": торкнеться закордонного паспорта, водійських прав і не тількиУкраїнців попередили про важливі зміни в "Дія": торкнеться закордонного паспорта, водійських прав і не тільки
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